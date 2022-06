Basedow wurde 1938 in Thüringen geboren. Er durfte wegen "politischer Unzuverlässigkeit" nicht in der DDR studieren. Nach seiner Flucht in den Westen begann er ein Lehramtsstudium in Braunschweig. Anschließend besuchte er eine Schauspielschule in München. Zwischen 1976 und 1995 war er festes Mitglied des politischen Kabaretts "Münchner Lach- und Schießgesellschaft". Basedow lebte zuletzt in Salzburg und hinterlässt seine Frau und vier Kinder.