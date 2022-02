2G-Regelungen gelten im Berliner Ensemble

Quelle: dpa

In den ersten Monaten der Pandemie schauten die Kultureinrichtungen vor allem nach innen: Welche Schutzmaßnahmen müssen getroffen werden? Wie ist die finanzielle Lage? 2022 richtet sich der Blick auf das Publikum. Und was man da sieht, ist alles andere als beruhigend: Selbst etablierte Häuser wie das Gewandhaus in Leipzig stellten mit großer Überraschung fest, dass auch bei stark reduziertem Platzangebot nicht alle Karten verkauft werden konnten. Es hat, so viel steht fest, eine Entwöhnung stattgefunden. Digitale Ereignisse statt echter Erlebnisse? Was genau steckt dahinter und was können Kulturschaffende und Politik machen, um das Publikum zurückzugewinnen?