Eine Demonstrantin in Moskau hält ein Schild hoch mit der Aufschrift "Wir werden immer Journalisten bleiben".

Quelle: ap

In diesen Tagen erlebt Russland eine bisher beispiellose Säuberungskampagne gegen Journalist*innen. Der Kreml will alle kritischen Stimmen im Land mundtot machen, um Proteste wie in Belarus zu verhindern. 26 unabhängige Medien und 47 Journalist*innen und Journalisten wurden offiziell als "Auslandsagenten" eingestuft. Bei jedem öffentlichen Auftritt, in jedem Brief an die Behörden müssen sie verkünden, dass sie "Auslandsagenten" sind. Auch müssen sie viermal im Jahr absolut alle ihre Einnahmen und Ausgaben an die Behörden melden, sonst droht eine Geld- und danach eine Haftstrafe. Der Träger des Friedensnobelpreises 2021, der Journalist Dmitri Muratow, hat Putin jüngst wegen des "Agentengesetzes" konfrontiert. Es werde willkürlich eingesetzt und sei eine Stigmatisierung. Indes bleiben Festnahmen von Journalist*innen, Hausdurchsuchungen bei den Presseleuten, strafrechtliche Verfolgung der Medien-Mitarbeiter*innen an der Tagesordnung. Viele von ihnen fliehen aus Russland. Wir haben Betroffene begleitet.