Vor den Augen von fast 200 Millionen Zuschauern nutzte die Ukraine mit ihren Teilnehmer von Kalush Orchestra den Eurovision Song Contest für einen dramatischen Appell gegen Russlands Krieg in Europa. Die Antwort des TV-Publikums sucht in der Grand-Prix-Geschichte seinesgleichen. Sänger Oleh Psiuk wandte sich an das Publikum und erinnerte an Schauplätze des Ukraine-Krieges: "I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asovstal - right now", sagte er nach seinem Auftritt. ("Ich bitte Euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol, Azovstal.") Das russische Militär soll mit dem Abwurf von Phosphorbomben auf das Asow-Stahlwerk auf den Sieg der Ukraine beim ESC reagiert haben. Auf Fotos der mutmaßliche Bomben ist auf Russisch zu lesen: "Kalusha, wie gewünscht! Auf Azovstal" und auf Englisch "Help Mariupol - Help Azovstal right now" "Helft Mariupol - Helft Azovstal sofort") mit dem Datum 14. Mai. Präsident Wolodymyr Selenskyj beteuerte: "Im nächsten Jahr empfängt die Ukraine den Eurovision! Zum dritten Mal in unserer Geschichte."