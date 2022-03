Deutschland und die Bundeswehr

Groß ist das Gemälde von Werner Tübke in Bad Frankenhausen ja selbst, das Rundbild misst 14 x 23 Meter. Es ist Touristenort und gilt, 1987 vollendet, im Westen doch oft als verstaubte Ostkunst. Was ab heute und das ganze Jahr im Kunstkraftwerk Leipzig und international an mehreren Spielorten zu sehen ist, soll nebenbei auch etwas für die Bekanntheit des Panoramas in Bad Frankenhausen bewirken. Hauptsächlich ist die immersive Installation "The Great Circle" des Südtirolers Franz Fischnaller selbst ein Kunstwerk. Er nahm ein Dutzend markante Motive des Bildes und erweckte sie zum Video-Leben. Er versetzte das ganze Bild in Bewegung, die den großen Raum des Kunstkraftwerkes erfasst. Mit Musik von Steve Bryson begleitet, entstand eine eigene, dramatische Interpretation des Bildes auf der Basis von 300 Gigabyte Fotodateien und eine "Übersetzung" in ein neues Medium. Nun kann bei einem Besuch im Kunstkraftwerk in Leipzig in den gesamten digitalen Kosmos von "Tübke monumental" eingetaucht werden. Neben "Tübke Touch" kommen Zeitzeugen in Videozitaten zu Wort, berichten von ihren persönlichen Erlebnissen mit dem Künstler und gewähren Einblicke in die Entstehung des gigantischen Kunstwerks.