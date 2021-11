Teamwork in der Politik

Über die Probleme der Welt und ihre Lösung sinnieren Autor*innen ja am liebsten allein in ihrer Schreibstube. Wo sie zurückgezogen an ihren Zeilen feilen. Wenn der Verlag sie nicht gerade zur Buchmesse oder auf Lesereise zwingt zum Vermarkten. Das könnte man zumnidest denken. Die Pandemie müsste dieser besonderen Spezies demnach ziemlich in die Hände gespielt haben. Aber das ist ein Irrglaube, sagt die Schriftstellerin Nina George. Als Präsidentin des European Writers‘ Council, vertritt Sie 160.000 Schriftsteller*innen aus 46 europäischen Organisationen. In einem Artikel hat sie gerade auf die blinden Flecken einer Kulturpolitik aufmerksam gemacht, die ihre Zunft in der Corona-Zeit hinter dem Bildschirm fast vergessen hat. Wie es dieser Berufsgruppe tatsächlich ergangen ist und was sich dringend wieder ändern muss, fragen wir Nina George im Gespräch.