Die documenta 15 stellt sich vor

Seit acht Jahren untersucht die irische Choreographin Ainé Stapleton in ihren Installationen Leben und Werk der hochbegabten Tänzerin und Künstlerin Lucia Joyce - der im Alter von 47 Jahren in einer Nervenheilanstalt verstorbenen Tochter des weltberühmten Schriftstellers James Joyce. In ihrer Filminstallation "Somewhere In The Body" untersucht Stapleton den Joyce Roman "Finnegans Wake" auf die komplexe Beziehung zwischen Vater und Tochter und Anspielungen auf eine inzestuöse Beziehung. In dem bis heute unverständlichsten Werk von James Joyce nimmt Tochter Lucia einen wichtigen Platz ein. Joyce hat das Verhältnis zu seiner Tochter für immer verrätselt. Ob sich dahinter auch das Schuldeingeständnis verbirgt, bleibt für immer sein Geheimnis. Áine Stapleton gelingt es 80 Jahre nach Erscheinen des Romans, das in Vergessenheit geratene Schicksal der Lucia Joyce mit tänzerischen Mitteln an die Oberfläche zu holen. Wir haben sie in Irland besucht.