Auf der idyllischen Insel Minger im Mittelmeer brodelt es. Auf dem Eiland häufen sich Krankheitsfälle, Seuchenexperten schlagen Alarm, sind sich sicher: Hier handelt es sich um die Pest. Orhan Pamuk hat die Handlung seines Historienromans auf eine fiktive Insel in das Jahr 1901 verlegt, in eine Zeit, in der tatsächlich die Pest viele Teile der Welt heimsuchte. Mit der Arbeit an seinem neuen Buch begann der türkische Literaturnobelpreisträger bereits 2016, also vier Jahre vor Beginn der Corona-Pandemie. Das, was der 69-Jährige in den Geschichtsbüchern gelesen hatte, geschah nun um ihn herum, sagt Pamuk. "Plötzlich ist es dann mir passiert und ich war zuerst sehr beängstigt. Dann dachte ich: Oh Mein Gott, jeder wird denken, dass ich diesen Roman in fünf Minuten geschrieben habe. Dass ich mir spontan etwas einfallen ließ, weil wir uns jetzt in der Corona-Pandemie befinden. Ich habe dann fieberhaft den Roman umgeschrieben. (...) Ich habe nachgetragen, was ich von dieser Pandemie gelernt habe und gleichzeitig versucht, meinen Roman nicht deswegen abzuändern." Gegen die Pest gibt es in Pamuks neuem Roman kein Heilmittel. Warnungen wollen viele nicht wahrhaben, geschweige denn verbreitet wissen. Stattdessen werden Gerüchte gestreut, Verschwörungen konstruiert, Schuldige gesucht. Auch vor Morden wird nicht Halt gemacht. Quarantäne-Regeln werden von einigen aus der Insel-Bevölkerung, wo Christen und Muslime leben, missachtet. Die Stimmung auf der Insel heizt sich auf - und daraus versuchen manche politisches Kapital zu schlagen. Pamuk nutzt die Seuche als Hintergrund, um menschliche Dynamiken im Aufnahmezustand zu schildern. Sein Roman spielt mit der Wahrheit und verhandelt Themen wie Freiheit und Nationalismus. "Die Nächte der Pest" ist unterhaltsam und nicht nur wegen der titelgebenden Thematik ein Roman zur Zeit.