Propaganda als Waffe

Seine größten Erfolge feierte er in den 1980er Jahren, aber bis zuletzt glänzte US-Schauspieler William Hurt mit eher ruhigen Filmrollen Erfolge. 1986 gewann er den Oscar als bester Hauptdarsteller im Film "Der Kuss der Spinnenfrau". Der 1950 in der US-Hauptstadt Washington geborene Schauspieler war drei weitere Male für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert: 1987 als Lehrer im Gehörlosen-Drama "Gottes vergessene Kinder", 1988 als Nachrichtensprecher in der Mediensatire "Nachrichtenfieber - Broadcast News" und 2006 als bester Nebendarsteller im Gangsterdrama "A History of Violence". Zuletzt hatte er in einigen Marvel-Comicverfilmungen als General Thaddeus "Thunderbolt" Ross Erfolge gefeiert. Auch als Theaterschauspieler war der 1950 in der US-Hauptstadt Washington geborene Hurt bekannt. Jetzt ist er nach US-Medienberichten an den Folgen von Prostatakrebs im alter von 71 Jahren gestorben.