Für die einen war er ein Mensch mit göttlicher Gabe, für die anderen galt er als einer der größten Scharlatane der Geschichte: Der Kräuterheiler Jan Mikolasek. In den 1950er Jahren versammelten sich vor Mikolaseks Haus, einer noblen Villa in der Provinz, täglich hunderte Patienten, in der Hoffnung, er würde ihre Schmerzen lindern. Was ihn reich machte, schien in den Augen der kommunistischen Regierung verdächtig. Auch die jahrelang geheim gehaltene Homosexualität und das Verhältnis zu seinem Assistenten war ihr ein Dorn im Auge. Die Filmemacherin Agnieszka Holland hat nun einen Film Film über die Geschichte eines Antihelden gedreht. "Charlatan" startet am 20. Januar in den Kinos.