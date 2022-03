Sie wurde erst spät im Leben berühmt: 2004 verkaufte die kubanisch-amerikanische Malerin Carmen Herrera ihr erstes Bild im Alter von 89 Jahren. Jetzt ist sie im Alter von 106 Jahren in New York gestorben. Obwohl es 60 Jahre lang dauerte, bis Herrera von der Kunstwelt entdeckt wurde, gehören ihre minimalistischen Kompositionen aus klaren Linien, Formen und Farben heute zu den Sammlungen bedeutender Museen wie dem Whitney Museum of American Art und dem Museum of Modern Art in New York sowie der Tate Modern in London. Herrera strebe nach formaler Einfachheit und habe einen auffallenden Sinn für Farbe, beschrieb die Londoner Lisson Gallery die Künstlerin: "Als Meisterin der klaren Linien und kontrastreichen Farbflächen schafft Herrera Symmetrie, Asymmetrie und eine unendliche Vielfalt an Bewegung, Rhythmus und räumlicher Spannung auf der Leinwand." 2009 fragte der Londoner "Observer": «Wie konnten wir diese schönen Kompositionen übersehen?" Die 1915 in Havanna geborene Herrera sagte, sie male, weil sie es müsse. "Es ist ein Zwang, der mir auch Vergnügen bereitet", sagte sie 2009 in einem Interview. "Und am Ende meines Lebens bekomme ich viel Anerkennung, zu meinem Erstaunen und zu meiner Freude."