Lada Nakonechna

Quelle: Uwe Walter, Berlin

Hunderttausende Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen, um sich und ihre Familien vor den Grauen des Krieges zu schützen. Unter ihnen ist auch die Künstlerin Lada Nakonechna, die mit ihrem zweijährigen Sohn in Leipzig gestrandet ist. Dort eröffnet nun eine Ausstellung mit Werken, in denen sie seit Jahren das Schicksal ihrer Heimat verarbeitet. Geplant war die Ausstellung schon lange - ein Tag vor der Grenzüberschreitung der Russen in die Ukraine packte die Künstlerin ihre Exponate ins Auto, um mit ihrer Familie nach Leipzig zu fahren. Doch es kam anders und sie musste Hals über Kopf mit ihrem Kind nach Deutschland fliehen und ihren Mann mit dem Auto und den Kunstwerken zurücklassen. Nun sind die Werke von polnischen Freunden nach Leipzig gebracht worden, rechtzeitig zum Ausstellungsbeginn. "Studium des Menschen" ist der Titel ihrer Ausstellung, in der die Plastiken an Prothesen, Gewalterfahrungen und leblose Körper erinnern. Kunst, die von der Gegenwart eingeholt wurde.