Ayelet Gundar-Goshen ist Psychologin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin. Schon ihr Debüt war preisgekrönt und gut verkauft. "Lügnerin" und "Löwen wecken", für NBC als Serie verfilmt, wurden zu Bestsellern. Jetzt ist ihr neuer Roman "Wo der Wolf lauert" erschienen. Darin verbindet sie zwei Lebenswirklichkeiten: Eine gut situierte Familie flieht vor dem israelischen Alltag in die USA, um dem Sohn ein normales Leben zu ermöglichen. Denn der israelische Irrsinn sei, so Goshen, dass sich das Leben in Tel Aviv ganz normal anfühle und man die Palästinenser dabei einfach vergesse. Doch in den USA lauere ein anderer Wahnsinn - Waffengewalt und politische Korrektheit. Die Autorin ist selbst Mutter eines Fünfjährigen und will auf keinen Fall, dass er im israelischen Militärdienst in den Palästinensergebieten dient. Dafür gilt sie schon als Landesverräterin. Wir treffen die Autorin auf Lesereise in München.