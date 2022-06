In der Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst hat gerade die Ausstellung "When The Sun Is Low – The Shadows Are Long" eröffnet. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit der Arsenal Galerie, Białystok, und dem Goethe-Institut Warschau. Die Werke von 20 belarussischen Künstler*innen reflektieren verschiedene Formen des Widerstands gegen repressive Systeme. Wir haben die anwesenden Künstler*innen nicht nur zu Belarus, sondern auch zum aktuellen Ukraine-Krieg befragt.