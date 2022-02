Der Vorwurf des Antisemitismus wiegt in Deutschland besonders schwer. Jetzt trifft er auch die documenta in Kassel. Vor kurzem erschien im Journalisten-Blog "Ruhrbarone" ein Artikel über Antisemitismus im Kuratoren-Kollektiv und unter einigen Künstler*innen der documenta 15. Artikel in der Schweizer Tageszeitung "NZZ" und in der Wochenzeitung "Die Zeit" haben diese Vorwürfe aufgegriffen. Wir fragen Elke Buhr, Journalistin und Kunst-Expertin, was dran ist an diesen Vorwürfen.