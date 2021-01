Kultur

"Kulturzeit" vom 13.01.2021

Unsere Themen: Kunstszene in Moskau, Buchstabieren wie die Nazis, Carl Laszlo: KZ-Memoiren, Kinos in der Krise, die Doku "Wie ein Fremder" und The Notwist.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 13.01.2021