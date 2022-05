Frank-Walter Steinmeier in Polen

Quelle: Imago

Eigentlich wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit den Präsidenten aus Polen, Litauen, Lettland und Estland nach Kiew reisen. Doch die ukrainische Regierung lehnte seinen Besuch ab. Steinmeier hätte in seinen früheren Ämtern als Kanzleramtschef und Außenminister eine russlandfreundliche Politik verfolgt und auch das umstrittene Projekt der Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützt. Anstelle von Steinmeier wünsche sich Wolodymyr Selenskyj nun einen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Entscheidung der Ukraine gilt als ungewöhnlicher diplomatischer Affront und sorgt für Besorgnis und Kritik in der deutschen Politik. Was will Selenskyj damit bezwecken? Kann er nur so den Druck auf Deutschland erhöhen, schwere Waffen zu liefern? Wir sprechen mit dem Politologen Manfred Sapper.