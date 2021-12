Nach einem Jahr coronabedingter Pause geht es endlich in das 13. Jahr der großen Wiener Buchmesse. Auch 2021 findet die Buch Wien auf dem Gelände der Messe Wien statt, eingebettet in eine Lesefestwoche, die Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt mit einschließt. Neben Lesungen und Autorengesprächen auf den Messebühnen und in der 3sat-Lounge bietet die Lesefestwoche das Neueste und Spannendste aus der Welt der Bücher. Zum ersten Mal gibt es auch ein Gastland in Wien zu begrüßen: Russland präsentiert sich mit einem eigenen Messestand.