Der russische Film-, Opern- und Theaterregisseur Kirill Serebrennikov ist überraschend in Hamburg eingetroffen und hat seine Arbeit am Thalia-Theater aufgenommen. Noch im Sommer 2020 war er wegen "Veruntreuung" von Geldern zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe mit Ausreiseverbot aus Russland verurteilt worden, wie das Thalia-Theater mitteilte.

Serebrennikov hatte während seines Ausreiseverbots zahlreiche Inszenierungen per Zoom und Video in ganz Europa geleitet. "Es war wirklich eine Überraschung, sie kam von den Behörden, ich erhielt die Information um den Jahreswechsel herum, also war es eine Neujahrsüberraschung", sagt der Regisseur. "Danke dafür! Jetzt bin ich hier, und das ist ein sehr wichtiger Ort für mich: Das Thalia Theater mit seinen Profis aus Hamburg und aus Berlin, die haben das möglich gemacht, sie haben mich unterstützt und jetzt bin ich da, zusammen mit meinen Freunden und Co-Autoren. Wir bereiten die Premiere von 'Der scharze Mönch' vor, eine richtig große Sache." Die Premiere von Tschechows Erzählung "Der schwarze Mönch" am Thalia Theater mit russischen, deutschen, amerikanischen, armenischen und lettischen Künstlern soll am 22. Januar Premiere feiern.