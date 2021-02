Kultur

"Kulturzeit" vom 12.02.2021

Unsere Themen: Legendärer Jazz-Pianist: Nachruf auf Chick Corea, Studentenproteste in der Türkei, die Freundschaft zwischen dem Lyriker Erich Fried und Neonazi Michael Kühnen, Berlinale - Bekanntgabe der Wettbewerbsfilme, Einsamkeit in der Corona-Pandemie und im Maschinenraum der Kultur: Museum Tinguely in Basel.

