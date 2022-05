Die türkische Großstadt Antalya ist mit ihren Mittelmeerstränden längst zu einem beliebten Urlaubsziel für Tourist*innen weltweit geworden. So zog es im letzten Jahr auch über drei Millionen russische Tourist*innen an den Ort. Obwohl die diesjährige Saison noch nicht begonnen hat, sind in den letzten sechs Wochen mehrere Zehntausende Russen und Russinnen in Antalya eingetroffen. Der Unterschied - sie kommen nicht mehr als Kurzurlauber*innen, sondern fliehen vor den wirtschaftlichen Kriegsauswirkungen und Putins Polizeistaat. Sie suchen keine Hotelzimmer, sondern Häuser und Wohnungen, in denen sie leben können. Für Antalyas Bevölkerung eine besondere Herausforderung: Immobilienpreise explodieren und das mitten in einer schweren türkischen Wirtschaftskrise.