"Kulturzeit" vom 11.09.2019

Unsere Themen: Die Kommune der Faschisten, Stimmen zu Oleg Senzow, der Film "Das Wunder im Meer von Sargasso", "Fake News" am Züricher Theater am Neumarkt und die Graphic Novel "Knock out!".

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 11.09.2019