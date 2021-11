Das Attentat auf die Synagoge von Halle und die Morde jähren sich zum zweiten Mal. Die Autorin Esther Dischereit, die auch Beobachterin im NSU-Prozess war, hat nun ein Buch herausgegeben, in welchem sie den Überlebenden des Attentats Stimme und Gehör verschafft. Während des Prozesses hatten sich viele Betroffene und deren Anwälte in bewegender Weise geäußert. Der Buchtitel "Hab keine Angst, erzähl alles!" geht auf eine über 90-jährige Holocaust-Überlebende, die Großmutter von Rabbinerin Rebecca Blady, zurück, die am 9. Oktober 2019 unter den Bedrohten in der Synagoge in Halle war.