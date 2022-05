Boykott gegen russische Kultur

Kyiv Symphony Orchestra

Quelle: reuters

Theater, Museen und Bibliotheken – ihre Zerstörung ist ein gezielter Angriff Russlands auf die ukrainische Identität. Nicht zuletzt aus diesem Grund war die Europa-Tournee des Kyiv Symphony Orchestras ein wichtiges Signal: Denn während der Krieg in ihrer Heimat tobt, sind die Musiker*innen in Europa willkommen. Ukrainische Kunst, die in der Vergangenheit oft als russisch gelabelt worden ist, soll so gewürdigt und explizit in Abgrenzung zur russischen Kultur gestellt werden. Dazu gehört aber auch, dass viele der ukrainischen Musiker*innen einen Boykott russischer Musik befürworten und das gemeinsame Auftreten mit russischen Musiker*innen ablehnen. Wie legitim ist diese Überzeugung, im Angesicht des Krieges? Wird die Klassik nun zum politischen Instrument? Wir haben mit den Leiterinnen des Kyiv Symphony Orchestra Anna Stavychenko und Liubov Mozarova gesprochen.