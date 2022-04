Mythos "On The Road" - Wer war Jack Kerouac?

Doch folgt man einigen Biografen und liest Interviews mit Kerouac, so entsteht das Bild eines Mannes, der in der Tiefe seines Herzens eher ein konservativer Christ und überzeugter US-Amerikaner war, der seiner eigenen Sozialisation Zeit seines Lebens nicht entkam. Kerouac selbst schrieb, dass es bei "On The Road" vor allem um zwei Katholiken auf der Suche nach Gott gehe. War Kerouac ein Patriot, der den US-amerikanischen Traum eher bestätigte, als dass er diesen in Frage stellte? Belegen lässt sich, dass er Kommunisten aller Art hasste, den konservativen Senator Mc Carthy unterstützte und den Vietnam-Krieg guthieß. In "On The Road" beschwor er die revolutionäre Kraft US-amerikanischer Vorstädte, die Schönheit und den Alltag einfacher Arbeiter - doch liegt er damit nicht näher an Trumps Visionen Amerikas als an dem Aufbruchsgeist der Hippies?