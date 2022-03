Walid Raad, geboren 1967 im Libanon, ist einer der wichtigsten Künstler seiner Generation. Unter anderem nahm er an der documenta 11 und 13 teil. Seine aktuelle Einzelausstellung "We lived so well together" in der Kunsthalle Mainz konzentriert sich auf einen neuen Werkblock, der erstmals im deutschsprachigen Raum zu sehen ist. Mit ihm ist eine Sammlung entstanden, welche die Welt der Vögel, Heuschrecken, Wasserfälle und Blumen mit der jüngeren Vergangenheit des Mittleren Ostens verbindet. In seiner einzigartigen Manier spinnt Raad ein Netz aus Bezügen, das aus dem Osmanischen Reich über den Ersten Weltkrieg bis in die Jetztzeit reicht. Zu sehen bis zum 15. Mai 2022 in der Kunsthalle Mainz.