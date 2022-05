Frankreich, Präsidentschaftswahl 2022

Quelle: ap

Nach dem Einzug in die Endrunde der französischen Präsidentschaftswahl sind Staatschef Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen in den Endspurt zum entscheidenden Duell in zwei Wochen gestartet. Der liberale Präsident Macron brach am 11. April zum Wahlkampf nach Nordfrankreich auf, während die Nationalistin Le Pen die weitere Strategie mit ihrem Team in Paris festzurren wollte. Umfragen sagten noch am Wahlabend einen eher knappen Ausgang der anstehenden Stichwahl voraus. Der Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler abseits des eigenen Lagers kommt bis dahin entscheidende Bedeutung zu. Außerdem bereiten beide sich auf das traditionell viel beachtete TV-Duell vor. Einiges steht auf dem Spiel, längst nicht nur für Frankreich. Wir sprechen mit dem Schweizer Politologen Joseph de Weck über die Wahl. 2021 ist sein Buch "Emmanuel Macron - der revolutionäre Präsident" erschienen.