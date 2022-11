"Othello" feiert Jubiläum – 2022 ist es genau 400 Jahre her, dass William Shakespeare ein Stück über einen Schwarzen in einer weißen Gesellschaft schrieb, der es zwar zu Ruhm und Ehre geschafft hat, dessen Aufstieg aber trügt. Sein "Othello" ist ein Paradebeispiel für die Geschichte eines Außenseiters, der seinen gesellschaftlichen Platz sucht, der ihm aber verwehrt bleibt. Frisch vermählt mit Desdemona, treibt ihn sein vermeintlicher Vertrauter Jago bis zum Äußersten – zum Mord an seiner Frau. Doch wer ist Othello? Was bewegt ihn? Was treibt die Figur des Othello im Innersten an? Ist er Täter oder Opfer oder gar eine Marionette Jagos? Was macht die Gesellschaft aus Othello und was kann uns Shakespeares Geschichte heute noch vermitteln? Am Düsseldorfer Schauspielhaus will man diese Fragen mit einem besonderen "Othello" beantworten - einer südafrikanisch-deutschen Inszenierung.