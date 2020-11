Kultur

"Kulturzeit" vom 10.11.2020

Unsere Themen: Zur Lage in den USA - Gespräch mit T.C. Boyle, nach dem Mord an Samuel Paty in Frankreich - wie sieht es an deutschen Schulen aus?, Solidarität gegen islamistischen Terrorismus, die Schau "Europa ohne Grenzen - Eisenzeit" in St. Petersburg, die Kultur im Lockdown und Judith Schalansky.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Datum: 10.11.2020