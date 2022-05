Er ist der Erotomane des deutschen Schlagers: Roland Kaiser. "Deine Stimme flüstert zärtlich meinen Namen. (…) Und die Tür zu deinem Zimmer lässt du offen", singt er in einem seiner Lieder. Lieder als Möglichkeitsraum zum Durchspielen tabuisierter Wünsche: "Nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt ich ihre Jugend in den Händen. Glück für das man keinen Namen kennt", heißt es in einem anderen Song. "Ich bin ja in meinen Texten immer sehr weit gegangen in allen Bereichen der Erotik, also viele von den Schlagern, die groß wurden, waren ja eher, die machten ja immer hier Schluss, beim Herzen und tiefer ging’s halt nicht. Bei mir ist es bis heute immer so, dass für mich Liebe auch etwas tiefer stattfindet", sagt Roland Kaiser. Seit bald 50 Jahren ist er damit unglaublich erfolgreich. In Frankreich oder England wäre er wohl längst Nationalheld, hierzulande: naja… Dabei haben seine Schlager Erzählkraft: Sind wie Mythen des Alltags, die Wege zur Außer-Alltäglichkeit versprechen. Aber es gibt auch noch diesen Roland Kaiser: den gesellschaftspolitisch Engagierten, aus dem Berliner Arbeiterkiez Wedding. Der 2015 in Dresden die dort entstandene fremdenfeindliche Pegida-Bewegung kritisierte. In seiner Autobiografie erzählt er jetzt, zu seinem 70. Geburtstag, seine Geschichte – die Geschichte einer frühen Politisierung, die ihn zu einem überzeugten Sozialdemokraten werden ließ. Aber wie nebenbei erzählt er auch die Geschichte der Bundesrepublik. Wie er spiegelbildlich zu ihr einen Aufstieg erlebt, aus einfachsten Verhältnissen im Wedding.