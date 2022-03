Ein Flüchtlingsheim für Kinder ganz im Westen der Ukraine empfängt neue Gäste von der östlichen Front. Diese Kinder und Jugendliche sind nun in Sicherheit, aber jederzeit bereit in die EU zu fliehen. Um sie kümmert sich nun die Leiterin des Heims Tetiana Bielousova von der NGO "Sargo Rigo". Die Eltern sind in ihrem Heimatdorf Wrubiwka geblieben. Sie hausen seit Tagen in Kellern. Denn das Dorf steht unter Beschuss. Wir haben die Kinder auf der Flucht und bei der Eingewöhnung in ihrem neuen Heim begleitet.