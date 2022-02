In den 1970er Jahren sitzt ein junges Mädchen in ihrem Kinderzimmer in einem Plattenbau in Dresden-Naußlitz und schreibt Briefe an erfundene Adressen überall auf der Welt. Sie denkt sich Adressaten und Hotels in Honolulu, in New York, in Australien und in Funafuti aus, einem Atoll im Pazifik. Die Namen der Orte klingen verheißungsvoll, klingen nach Sehnsucht. Sie hat sie in ihrem Schulatlas gelesen und weiß, dass sie nie dorthin fahren kann, wohin ihre Briefe reisen. Aber genau das ist ihr Plan: Sie will, dass die Briefe abgestempelt zu ihr zurückkommen. 40 Jahre später hat diese Frau die Orte, von denen sie als Kind träumte, mit der Kamera besucht und aus ihren Briefen die Abschlussarbeit für die Fotografie-Meisterklasse der Ostkreuz-Fotoschule in Berlin gemacht. Obwohl sie eigentlich keine Fotografin ist. Und obwohl sie todkrank ist. Sabine Jaehnkes Fotos sind in Berlin in einer Ausstellung mit den Arbeiten der Meisterklasse der Ostkreuz-Fotoschule zu sehen und in einem Buch mit dem Titel "Funafuti" erschienen.