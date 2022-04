Tiflis, Georgien: Protest gegen Russlands Krieg in der Ukraine

Quelle: Reuters

Während die ganze Welt mit Entsetzen den Krieg in der Ukraine verfolgt, setzt eine Massenflucht von russischen Journalisten, Künstlern, Wissenschaftlern, Schauspielern und Programmierern ein. Ausgerechnet in Georgien befinden sich jetzt die meisten russischen Emigranten der jüngsten Welle. Nach ungefähren Schätzungen der georgischen Behörden kamen nach Kriegsbeginn bis 30.000 russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nach Tiflis. Diese Leute fliehen vor dem totalitären Regime von Wladimir Putin und haben Angst, dass der Diktator die Grenzen schließen lässt. Dahinter liegt ein historisches Trauma, das die russische Gesellschaft bis heute noch nicht überwunden hat. Wir haben einen Schriftsteller, eine Künstlerin und einen Programmierer aus Russland in Georgien getroffen. Sie arbeiten in Tiflis weiter an ihren Werken und protestieren gegen den Krieg.