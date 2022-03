"Black Lives Matter" Demonstration

Von Bertolt Brecht stammt der berühmte Satz: "Auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge." Der amerikanische Sprachwissenschaftler John McWhorter geht noch weiter: In seinem Buch "Die Erwählten" wirft er der aktuellen Antirassismus-Bewegung die Spaltung der Gesellschaft vor. McWhorter, der an der Columbia-University lehrt und für die New York Times schreibt, vertritt die These, dass die neue Bewegung sich von den Prinzipien der Aufklärung abgewendet hat, im Umgang mit identitätspolitischen Fragen so etwas wie eine neue Religion begründet und gerade eines nicht ist: antirassistisch. Nun ist das Ideologische, das Dogmatische, das sicherlich auch Teilen der aktuellen Antirassismus-Bewegung anhaftet, durchaus problematisch. Doch McWhorter ist bei seinen Anschuldigungen unpräzise und argumentativ enttäuschend flach. Eine kritische Analyse.