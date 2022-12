Im Prunksaal der Stockholmer Börse steht Annie Ernaux, die Frau aus der Arbeiterklasse, aus der Provinz, die sich auch mit 82 Jahren noch sichtbar unwohl fühlt ob all der Ehren, und hält ihre Rede zur Ehrung mit dem Literaturnobelpreis. Ihren ersten Satz der Rede, habe sie nicht lange suchen müssen, sagt sie. "Er kam zu mir empor, in seiner Nüchternheit, seiner Gewalt. Ich habe ihn schon vor 60 Jahren in meinem Notizbuch geschrieben: Ich werde schreiben, um meine Rasse zu rächen." Mit Rasse meint Ernaux nicht eine Ethnie, sondern ihre Herkunft aus armen Verhältnissen. Der sie schon als Kind hoffte, mithilfe von Büchern zu entfliehen. "Ich dachte voll Stolz und auch voll Naivität, dass Schriftstellerin zu werden, für jemanden wie mich, die aus einer Reihe von Bauern abstammt, von Arbeitern und Kleinhändlern - also von Menschen, die verachtet werden wegen ihrer Manieren, ihres Akzentes, ihrer Kulturlosigkeit - dass also Schreiben reichen würde, um die angeborene soziale Ungerechtigkeit zu besiegen. Dass ein persönlicher Sieg die Jahrzehnte von Dominanz und Armut löschen würden – so wie die Schule mir schon diese Illusion gegeben hat als guter Schülerin." Die soziale Herkunft wird Annie Ernaux' Lebensthema – gepaart mit den Erfahrungen als Frau. In all ihren autobiografischen Werken schreibt sie darüber. Damit reiht sie sich ein mit anderen Autoren wie Didier Eribon oder Edouard Louis. Doch von den Dreien ist sie es, die nun den Literaturnobelpreis bekommt. Als erste französische Frau überhaupt. Ernaux wird nun gehört und gefeiert. Sie will den Preis auch verstanden wissen als kollektiven Sieg. "Ich teile diesen Stolz mit all jenen Männern und Frauen, die mehr Freiheit wünschen, mehr Gleichheit, mehr Würde für alle Menschen – egal welchem Geschlecht, welcher Hautfarbe, welcher Kultur sie entstammen." Am 9. Dezember erhält sie die wichtigste Literatur-Auszeichnung der Welt. Ob sie damit ihre eigene Herkunft gerächt hat?