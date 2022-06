Wie tickt Wladimir Putin?

Wladimir Putin in KGB-Uniform

Quelle: Imago

Propaganda nach sowjetischer Tradition und Ausschalten von Opposition und Meinungsfreiheit im Land: Die Methoden des russischen Geheimdienstes haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin tief geprägt und bestimmen seinen Politikstil bis heute. Er will Russland zu neuer, alter Größe führen und dabei die eigene Macht unter allen Umständen aufrechterhalten. Dafür werden Medien gleichgeschaltet, Kritiker verfolgt, eingesperrt und sogar ermordet. Auch Sergej Jirnov ist ehemaliger KGB-Agent und studierte in den 1980er Jahren zur selben Zeit wie Putin an der KGB-Elitehochschule in Moskau. Ihre Wege kreuzten sich, als er zum Verhör in der Zentrale in Lubjanka landete, wo er von Putin selbst befragt wurde. Welche der Strategien wendet er heute noch an? Welche Rolle spielt seine Vergangenheit?