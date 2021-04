Kultur

"Kulturzeit" vom 08.04.2021

Unsere Themen: Der Oboist Albrecht Mayer und der Sinn der Musikerziehung, besonders in Krisenzeiten, der Fall Fichtenholz am Opernhaus Zürich, eine Biennale in Berlin erinnert an den Welt-Roma-Tag, Vivienne Westwood wird 80 und Rapstar Pa Salieu.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 08.04.2021