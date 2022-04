Wohnblock in Clichy-sous-Bois

Quelle: Imago

Was es heißt, wenn das eigene Viertel kurz vor dem Abriss steht, erfahren derzeit die Bewohner*innen von Le Chêne Pointu im Problemviertel Clichy-sous-Bois nahe Paris. Die privat gebaute Wohnanlage, deren 1500 Wohneinheiten oft als "die am meisten heruntergekommene Eigentumswohnung Frankreichs" bezeichnet wird, ist in erster Linie die Geschichte eines städtebaulichen Fehlers. Ende der 1960er Jahre für die aufstrebende Mittelschicht gebaut, verarmte das Viertel und verelendete mit der Wirtschaftskrise vollends. Heute leben zwei von drei Bewohner*innen unterhalb der Armutsgrenze. Als Schauplatz des oscarnominierten Films "Misérables" erlangt Chène Pointu bereits eine gewisse Berühmtheit - doch dürften die meisten Bewohner*innen diesen Film nicht gesehen haben. Nun hat die Regierung angefangen, sie zu einem staatlich festgelegten Fixpreis zurückzukaufen - genauer gesagt, zu enteignen. Denn das gesamte Viertel soll abgerissen und das Gelände an einen Investor verkauft werden. Was macht das mit den Bewohnern, die kaum eine wirtschaftliche Perspektive haben? Wie blicken sie dem Ende ihres Viertels entgegen?