"Kulturzeit" vom 06.04.2021

Unsere Themen: Dokumentarfilm "The Dissident", Corona und kein Ende in Sicht - Gespräch mit Carolin Emcke, der neue Tourismus in Italien, Roland Schmids Fotos von der Schweizer Grenze und ein Porträt der Illustratorin Kat Menschik.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 06.04.2021