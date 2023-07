Wolf Biermann wird museumsreif. Das Deutsche Historische Museum, Unter den Linden in Berlin, widmet Deutschlands bekanntestem Lyriker, Liedermacher und Dichter eine eigene Ausstellung in acht Kapiteln. Biermann hat ein Stück deutsche Nachkriegsgeschichte geschrieben. Von Hamburg brach er als junger Kommunist in die DDR auf. Dort verpasste ihm die regierende SED nach stürmischen Anfangsjahren ein Auftrittsverbot. Es währte elf Jahre. Nach seiner Ausbürgerung 1976 kehrte Biermann nach Hamburg zurück. Bis heute mischt sich der stimmgewaltige Poet in aktuelle Fragen ein. Er sagt, was er denkt. Wir haben den 87-jährigen Liedermacher getroffen und mit den Ausstellungsmachern gesprochen. Die Ausstellung ist vom 7. Juli 2023 bis zum 14. Januar 2024 zu sehen.