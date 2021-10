Die Kinder von Hoyerswerda

Die meisten Stimmen der Wähler in Hoyerswerda, nämlich rund 1/3, gingen bei der Bundestagswahl an die AFD. In ganz Sachsen hat die Partei knapp ein Viertel der Wähler*innen überzeugt, genauso wie in Thüringen. Womit die Diskussion entbrannt ist, ob die AFD neben der anderen Gewinnerin SPD in Ostdeutschland nun Volkspartei sei. Die Ergebnisse der Bundestagswahl liefern die Grundlage für verschiedenste neue Analysen, Interpretationen und Denkspiele. Wir sprechen mit dem Lyriker und Essayisten Durs Grünbein, der in einem Zeitungsartikel über einen Essay der Philosophin Simone Weil von 1943 über die Abschaffung der politischen Parteien nachdenkt.