Fernweh, Sehnsucht und Einsamkeit: Kaum einer vermittelt diese Gefühle so eindringlich wie der Frontman der US-Rockgruppe "The War on Drugs" Adam Granduciel. Seit rund 15 Jahren macht die Band aus Philadelphia Musik, die nach Highway, Motels und On The Road klingt. Musik, die heutzutage kaum noch in den Charts zu finden ist. Ihr neues Album heißt "I Dont Live Here Anymore" und erzählt vom Zurückblicken und von Neuanfängen. Dass Granduciel bei Konzerten die meiste Zeit die Augen geschlossen hat, verrät er uns in einem persönlichen Interview.