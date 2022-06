Die Folgen der Inflation

Konstantin Weckers Leben ist eins der Gegensätze und Widersprüche. Musiker und Sänger, Texter und Komponist - Wecker ist all das. Und: Er ist seit Jahrzehnten eine wichtige Stimme im Land. In einem Dokumentarfilm stellt Gabriele Pfaffenberger ihn privat und als Musiker vor: Er spielt beim Konzert mit der Band und zu Hause, er besucht seine ehemalige Schule an der Isar und reist an seinen Sehnsuchtsort: die Toskana, wo er mehrere Jahre gewohnt hat. Der Film ergründet, woher Konstantin Wecker seine Energie nimmt. Woher seine Wut und seinen Schmäh. Wie vereinigt er all das, was in ihm arbeitet? Was hat er gelernt? Wie geht es weiter? Wie erfindet er sich - mit 75 - immer wieder neu?