Staatsgelder für AFD-Stiftung

Es ist Oscar-Season und auch Netflix schickt seine bereits unter anderem in Venedig preisgekrönten Film-Highlights des Jahres ins Rennen: Darunter Jane Campions Neo-Western "The Power of the Dog" mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst und "Hand of God" - den stark autobiographisch geprägten Film des italienischen Starregisseurs Paolo Sorrentino. Vor dem Netflix-Start Anfang Dezember kommen die Filme in den USA in die Kinos, um sich überhaupt für die Oscars qualifizieren zu können - und nun auch für ein bis zwei Wochen in wenige deutsche Kinos. Und das ganz ohne Werbetrommel. Welche Strategien verfolgt Netflix? Und was haben die Kinos davon?