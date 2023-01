Balkrishna Doshi gilt als Indiens größter Architekt. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Geboren 1927 in Pune, studierte er Architektur in Mumbai, bevor er nach Paris ging und von Le Corbusier lernte. Anschließend kehrte er nach Indien zurück und war unter anderem als Mitarbeiter von Louis Kahn am Aufbau des Indian Institute of Management in Ahmedabad beteiligt. Doshi prägte maßgeblich die Entwicklung der Architektur Indiens und sein Schaffen reichte von der Planung ganzer Städte über Privathäuser bis hin zu Regierungs- und Verwaltungsgebäuden. Als eines seiner wichtigsten Werke gilt sein eigenes Architekturbüro in Ahmedabad, sowie die berühmte Wohnsiedlung Aranya für Menschen mit geringem Einkommen. Wir erinnern an den großen Visionär des sozialen Bauens.