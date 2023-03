Am 7. März ist Equal Pay Day: Die jährliche Erinnerung, dass Frauen beim Thema Lohn und Gehalt systematisch diskriminiert werden. 18 Prozent verdienen Frauen im Bundesdurchschnitt weniger als Männer. In Österreich und der Schweiz sieht es nicht besser aus, im Gegenteil: Mit 18,4 und 18,9 Prozent ist die Einkommenslücke sogar noch ein wenig größer als in Deutschland. Und wer jetzt denkt: Das ist ja nicht überall so, Diskriminierung ist eher die Ausnahme als die Regel, der täuscht sich leider. Selbst in der Kultur sind Frauen finanziell im Hintertreffen.