Die andere, Zwillingsschwester Ingrid, geht in eine andere Richtung. Sie studiert Theaterwissenschaften in Berlin. Anfang der 1980er geht sie in die USA, nach New York. Zurück in Deutschland arbeitet sie als Ausstatterin an verschiedenen Theaterbühnen unter anderem mit Hans Neuenfels und Einar Schleef. Erst in den 1990er Jahren macht sie sich als Bildhauerin selbständig. Ihre poppig erscheinenden überdimensionierten Plastiken von Altagsgegenständen aus Papier oder Styropor wirken wie Traum, bzw. Albtraumgebilde. Es ist ein "gefährlicher Alltag", es wird geschossen, geschnitten, geschminkt, menstruiert. Die aufgehängten Kleider sind die eigenen abgestreiften Hauthüllen. Honneth spielt mit diesen weiblichen Insignien, die sie durch ihre Umsetzung auf zum Teil vergnügliche Art konterkariert. Dieser Sinn für Humor ist den beiden Schwestern gemeinsam. Zurzeit sind ihre unterschiedlichen Werke in der Galerie von Stechow in Frankfurt zu sehen, noch bis zum 22. März. Wir zeigen Exponate aus der gemeinsamen Ausstellung und treffen Elvira Bach.