Sara Mardini

Am 8. September 2020 ist das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos abgebrannt. Mehr als 10.000 Menschen wurden obdachlos. Die Ursache soll Brandstiftung gewesen sein: Das zumindest stand für den konservativen griechischen Minister für Migration wenige Tage später fest. Die Täter seien festgenommen, die Sicherheit garantiert. Ein Jahr später wurden sechs afghanische Asylbewerber, fünf davon zum Zeitpunkt der Tat minderjährig, wegen Brandstiftung angeklagt und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Nun hat ein Team des Recherchekollektivs Forensic Architecture in Zusammenarbeit mit den Anwälten der Angeklagten sämtliche zur Verfügung stehende Daten aus der Nacht erneut ausgewertet. Videos, Fotos, Zeugenaussagen. Dieses Material wirft erhebliche Zweifel an der Schuld der Angeklagten auf. Basierend auf der Aussage nur eines Zeugen wurden die sechs verurteilt. Dieser beschuldigte die Gruppe, in der Nacht des 8. Septembers in Abschnitt 12 des Lagers Feuer gelegt zu haben. Doch Forensic Architecture dokumentiert zahlreiche Widersprüche in seinen Aussagen. So ist der Teil des Flüchtlingslagers, den die Beschuldigten angezündet haben sollen, nachweislich von Funken in Flammen gesetzt worden - zudem habe ein anderer Teil des Camps, wo er Flammen gesehen haben will, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gebrannt. Die Angeklagten aus Afghanistan seien zum Opfer der Falschaussage eines Mannes geworden, der einer anderen afghanischen Volksgruppe angehört und noch nicht einmal vor Gericht ausgesagt hat - so die Anwälte. Diese neue Belege wollten die Anwälte vor wenigen Tagen erneut vor Gericht bringen - sie werfen dem Gericht zudem zahlreiche Verfahrensfehler vor. Doch das Berufungsverfahren wurde um ein Jahr verschoben: wegen eines Generalstreiks. Die Angeklagten müssen zurück ins Gefängnis. Die Gerechtigkeit muss warten. Wir sprechen mit Natasha Dailiani, Anwältin vom Legal Center Lesvos.