Putin hat jüngst die Teilmobilisierung seines Landes bekanntgegeben und ist dabei 300.000 Reservisten einzuziehen. Viele Männer versuchen, sich dem Wehrdienst zu entziehen, was für kilometerlange Staus an den russischen Grenzen sorgt. Gleichzeitig hat eine überwältigende Mehrheit der pro-russischen Separatisten in den vier besetzten Gebieten für eine Anbindung an Russland gestimmt. Das "Referendum" ist weder frei noch geheim – doch der Schein soll bewahrt bleiben. Der ukrainische Präsident Selenskyi bezeichnet die "Referenden" als eine Farce und auch zahlreiche westliche Staaten schlossen sich diesem Urteil an. Doch Donezk und Luhansk haben bereits den Antrag auf Eingliederung an Russland gestellt. Die russische Duma will Anfang Oktober darüber entscheiden. Mutmaßungen besagen, dass sich Putin die vier Gebiete vielleicht in der kommenden Woche zu seinem Geburtstag schenken will. Nicht nur das bereitet Sorgen, sondern auch die von Putin erst kürzlich ausgesprochene Drohung, in diesem Krieg auf alle Mittel zurückzugreifen, die ihm zur Verfügung stellen. Wir sprechen mit dem Schriftsteller Wladimir Kaminer über die Situation in Russland.