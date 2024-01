Sahra Wagenknechts Traum von der Volkspartei

Am 27. Januar 2024 fand der erste Bundesparteitag des Bündnis Sahra Wagenknecht statt. Wir nehmen dies zum Anlass uns zum einen mit der neuen Partei und zum anderen mit der Verfasstheit der alten Volksparteien auseinander zu setzen. In den letzten Jahren haben die klassischen Volksparteien dramatisch Zuspruch und Mitglieder verloren, das Parteiensystem splittert sich immer mehr auf. Was meinen Wagenknecht und ihre Mitstreiter, wenn sie sagen: "Wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu werden"? Was steckt hinter den Vorwürfen, dass die Wagenknechtpartei eine Partei der Querfront sei, also links und rechts zusammenführe und damit die Demokratie gefährde?